Защита Блиновского попросила СКР прекратить его розыск

Защита Алексея Блиновского подала ходатайство в Следственный комитет России (СКР) о прекращении его розыска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката мужчины.

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Ходатайство о снятии предпринимателя с розыска и приостановлении в отношении него расследования по уголовному делу адвокат направил в Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве.

Ранее сообщалось, что мужа «королевы марафонов» объявили в розыск из-за неявки к следователю. В отношении Блиновского возбуждено новое уголовное дело по статье 199 («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере») УК РФ.

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Между тем бывший адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Блиновский участвует в боях под Красногоровкой, его перевели в штурмовое подразделение.