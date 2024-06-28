На Кубани парашют с двумя отдыхающими застрял на дереве

Прокуратура в Краснодарском крае проверит качество оказания услуг по катанию отдыхающих на парашюте в связи с инцидентом в Темрюкском районе региона, где двое пассажиров парашюта застряли на дереве, в результате чего получили травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

"Предварительно установлено, что во второй половине дня водитель моторной лодки, оборудованной приспособлением для буксировки парашюта в районе пляжа "Моложёный" ст. Голубицкой Темрюкского района, допустил опасное сближение с береговой полосой Азовского моря и в результате резкого порыва ветра парашют с двумя пассажирами занесло на дерево. Прокуратурой Темрюкского района организована проверка по факту ненадлежащего оказания услуг населению по парасейленгу (катание на парашюте, прикрепленном к катеру)", - говорится в сообщении.



Уточняется, что катавшиеся на парашюте получили травмы, от госпитализации отказались. Прокуратура привлекла к проведению проверки полицию и местные власти, будет дана оценка деятельности хозяйствующим субъектам по оказанию услуг катания на парашюте.

Еще одна проверка в связи с инцидентом организована Южной транспортной прокуратурой.