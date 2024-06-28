В Махачкале школу имени Абдулманапа Нурмагомедова окружили силовики, предварительно, в ней могут проходить оперативные мероприятия по делу о терактах в Дагестане. В этом образовательном учреждении учился один из террористов, принимавший участие в стрельбе в Республике, Гаджимурад Кагиров. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Силовики окружили школу имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. У входа в здание на улице Юсупова стоят около двух десятков вооруженных сотрудников», — передает telegram-канал.



В этой школе учился один из террористов, Гаджимурад Кагиров, который участвовал в нападениях в Дагестане. В образовательном учреждении, по предварительной информации, могут проходить оперативные мероприятия, которые связаны с делом о теракте в Республике.

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Гаджимурад Кагиров имеет родственные связи с известными в Махачкале людьми. Мужчина является двоюродным племянником бывшего мэра столицы Дагестана Мусы Мусаева. Он в прошлом мог устроить Кагирова на работу в качестве личного водителя-охранника, пишет Life.