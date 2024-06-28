В Брянской области выпускник школы утонул в реке

Выпускник школы утонул в реке возле посёлка Красная Гора Брянской области.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в Telegram-канале.

Отмечается, что группа подростков в возрасте 17 лет решила искупаться в реке Беседь после выпускного вечера.

«Один из ребят зашел в реку, резко ушёл под воду и больше не показался на её поверхности», — говорится в сообщении ведомства.



Ранее в МЧС Карелии заявили, что на Ладожском озере во время туристического похода утонул ребёнок.