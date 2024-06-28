В России отправили в колонию украинскую шпионку

Верховный Суд Луганской народной республики приговорил ее к 12 годам 6 месяцам колонии 68-летнюю украинку Лилию Хрустовскую за шпионаж. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Елена Усачева, слова которого передает РИА Новости.

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Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Отмечается, что с 2022 года Хрустовская собирала сведения о перемещении и местах дислокации военных ВС РФ. Полученные данные она передавала украинским спецслужбам через мессенджеры.

26 июня Военный суд Луганской народной республики приговорил Героя России из Мамадышского района Татарстана Ирека Магасумова к 11 годам лишения свободы.

До этого сообщалось, что рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича продолжится 13 августа.