Дети массово заразились ротавирусом в доме отдыха в Подмосковье

В Подмосковье произошла вспышка ротавируса в доме отдыха. Об этом сообщает MSK1.RU.

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По информации издания, инцидент произошел в городе Орехово-Зуево. В гостиничном комплексе частного дома отдыха около Исаакиевского озера, где отдыхают около 100 детей, произошла вспышка ротавируса.

В темное время суток отдыхающие начали жаловаться на тошноту и диарею, вскоре на помощь к ним прибыли врачи. Инфекцией заразились 20 несовершеннолетних в возрасте от 8 до 15 лет.

Удалось установить, что источником инфекции стал один из детей. Он приехал на отдых уже больным и заразил остальных.

Сообщается, что в данный момент на месте работают медицинские сотрудники. Специалисты Роспотребнадзора берут смывы и анализы.

До этого россиянам рассказали, как защититься от ротавируса. Врач посоветовал кипятить воду из природных источников, тщательно мыть фрукты и овощи, а также исключить приемы пищи в местах, где невозможно соблюдение санитарных норм.