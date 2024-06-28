В США от удара молнии пострадали семь детей

Семь детей были госпитализированы после удара молнии в американском штате Юта. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, несчастный случай произошел во время прогулки около 50 детей. Разразилась гроза, одна из молний ударила в землю в непосредственной близости от них.

У семи детей "возникли проблемы со здоровьем", причем двое из них тяжело пострадали от электрического разряда. Пострадавшие госпитализированы. Их жизни вне опасности. Возраст пострадавших не уточняется.