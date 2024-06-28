Россиянина приговорили к 16 годам тюрьмы за госизмену

Житель Ялты был признан виновным в государственной измене Верховным судом Крыма и приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда. Действия мужчины были квалифицированы по статье 275 УК РФ (государственная измена), что подразумевает переход на сторону противника.

Подробности дела не разглашаются из-за наличия сведений, составляющих государственную тайну. Заседание суда прошло за закрытыми дверьми.

Пресс-служба указала, что мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее житель Благовещенска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене. Мужчина планировал воевать за Украину против России. Приговор предполагает заключение в ИК строгого режима.

До этого участник спецоперации сжег письмо, в котором обратился к мэру Урая в ХМАО Тимуру Закирзянову с просьбой помочь военным на фронте. Мужчина записал видео и обвинил главу администрации в игнорировании обращений о нуждах солдат.

Также в Севастополе задержали 26-летнего местного жителя, который во время личных встреч и через рассылку видео склонял своих знакомых крымчан к совершению терактов. Известно, что мужчине грозит пожизненный срок.