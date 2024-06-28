СМИ: Уфимка отравилась после посещения ресторана Басты

Telegram-канал SHOT сообщил, что жительница Уфы заподозрила у себя отравление после ребрышек из ресторана Frank by Баста. Блюдо подавалось с красной фасолью в соусе тако.

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В ресторане рассказали Telegram-каналу, что женщина заказала у них доставку ребрышек с фасолью. После ужина она легла спать, а наутро проснулась с тошной, головокружением и головной болью. SHOT отмечает, что ее мать - врач, женщина отправилась в больницу, где ей поставили капельницу. По ее словам, в тот день, кроме блюда из Frank by Баста, она также ела яйца.

Сейчас женщина находится дома. Она заявила, что симптомы были похожи на обычное отравление. Она подчеркнула, что не слышала о вспышке ботулизма из-за фасоли, поэтому «не паниковала». По данным SHOT, в ресторане вернули клиентке деньги и начали внутреннюю проверку. Порталу «ГорОбзор.ру» в Минздраве Башкирии заявили, что данных об обращении уфимки в больницу у них нет.

«В этом году случаев ботулизма у нас не было», - подчеркнули в ведомстве.



Порталу Mkset в ресторане заявили, что у заведения есть все необходимые сертификаты от поставщика продуктов, включая сертификаты соответствия качеству и протоколы испытаний продукции, а жалоб от клиентов ранее не поступало. Представитель ресторана заявил, что женщина «попросила все проверить, и сказала, что, возможно, это стечение обстоятельств».

Ранее более 300 россиян обратились к врачам с подозрением на ботулизм из-за блюд с фасолью, которые они заказали в сервисах доставки еды. В Костроме 24 июня скончался 21-летний молодой человек, заразившийся ботулизмом. Врачи рассказали, что он заболел во время поездки в Нижний Новгород и не сразу обратился за медицинской помощью.

По данным санитарных врачей, вспышку заболевания вызвала нестерильная фасоль, которая хранилась в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурах от плюс двух до плюс 25 градусов. В Роспотребнадзоре сообщали, что пострадавшие заказывали лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком.