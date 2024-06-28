В Челябинске экстренно сел пассажирский самолет

Рейс авиакомпании «ЮТэйр», который следовал из Москвы в Тюмень, экстренно сел в Челябинске в связи с недостатком топлива. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Отмечается, что самолет сел в аэропорту Челябинска в 00:25 по московскому времени. Из Москвы в Тюмень он вылетел в 6:45 по московскому времени.

«При выполнении рейса ПАО "Авиакомпания Ютэйр" №ЮТ-453 экипаж воздушного судна принял решение о производстве незапланированной посадки в аэропорту Челябинска в связи с недостаточным остатком топлива на судне», — говорится в тексте.



Всем пассажирам рейса оказали необходимые услуги. По факту произошедшего были организованы надзорные мероприятия.