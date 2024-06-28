В Якутске пьяные полицейские сбежали с банкета в соседний дом ради секса

В Якутске пьяная пара полицейских проникла в чужой дом, чтобы заняться там сексом, сообщает газета «Якутск вечерний». Хозяева жилья начали снимать происходящее на видео: полуголые мужчина и женщина шатались по дому, вели себя неадекватно, и вместо того, чтобы покинуть чужой дом, уединились в ванной комнате. Запись была опубликована в Сети.

Выявлена публикация с видеозаписью, размещенной хозяином домовладения, содержащие сведения о признаках правонарушения присутствующих там граждан. В настоящий момент личности данных лиц установлены. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке, — сообщили в газете в пресс-службе МВД Якутии.



Выяснилось, что рядом с домом находится гостиничный домик «Барнхаус», который на вечер арендовали сотрудники Следственного управления МУ МВД РФ «Якутское». Оттуда и сбежала пара пьяных силовиков.

«Якутск вечерний» пишет, что мужчина в паре полицейских — 28-летний отдел аналитики МУ МВД РФ «Якутское». Также в кадрах фигурирует начальник Следственного управления городской полиции.

По данным «Якутск вечерний», после инцидента оскандалившиеся полицейские встречались с семьей, с которой произошел конфликт. Полицейские принесли извинения семье, но стороны не смогли договориться о сумме причиненного морального и материального вреда.

Ранее в Иловлинском районе Волгоградской области 45-летняя местная жительница ударила 72-летнюю пенсионерку ножом в бедро. Пожилая женщина скончалась от кровопотери.