В Петербурге эвакуировали аэропорт Пулково

В Петербурге из-за войскового подсумка эвакуировали аэропорт Пулково. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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По информации телеканала, инцидент произошел 28 июня. На второй линии движения транспорта на третьем этаже аэропорта обнаружили бесхозный войсковой подсумок. Инспектор службы охраны общественного порядка незамедлительно доложил об этом в правоохранительные органы и через три минуты территорию воздушной гавани оцепили. При этом всех пассажиров и персонал эвакуировали.

Правоохранители проверили территорию. В результате опасных предметов обнаружено не было, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

До этого на таможне в Пулково поймали россиянку с наркотиками. Таможенники остановили 30-летнюю женщину, которая прибыла из Таиланда, и нашли у нее гриндер для измельчения с растительным веществом, курительную трубку в контейнере и половину сигареты.