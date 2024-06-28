На Тамару Эйдельман* завели уголовное дело

В отношении историка и блогера Тамары Эйдельман* (включена Минюстом в реестр иноагентов) возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Москвы.

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По данным надзорного ведомства, решение было принято по материалам проверки.

«В отношении Тамары Эйдельман* возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Расследование на контроле в прокуратуре», - отмечается в сообщении.



Ранее в прокуратуре обратили внимание на то, что в авторской программе Эйдельман* «содержались высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества».

В конце 2023 года фигурантом уголовных дел о реабилитации нацизма и публичных действиях, оскорбивших чувства верующих, стал певец Эдуард Шарлот. Он признал вину, подчеркнув, что действовал неумышленно.

*включена Минюстом в реестр иноагентов