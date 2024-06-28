В России задержали передававших информацию ВСУ граждан Украины

Сотрудники ФСБ задержали двоих украинцев, передававших информацию о подразделениях Российской армии Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Запорожской области.

По данным ведомства, задержанные собирали сведения о местах дислокации подразделений армии России на территории Токмака по заданию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Полученные данные они передавали для последующего нанесения ракетно-артиллерийских ударов со стороны ВСУ.

Сейчас в отношении граждан Украины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Фигуранты находятся под стражей.

Ранее Челябинский областной суд огласил приговор в отношении местного жителя, виновного в совершении одной диверсии на железной дороге и приготовлении ко второй. Он проведет в местах лишения свободы 15 лет.