Россиянку осудили по делу об организации притонов в Бахрейне

Жительница Нальчика была приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, суд признал ее виновной в организации занятия проституцией в Бахрейне. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд признал ее виновной по статье «Организация для занятия проституцией, совершенная с применением насилия и с угрозой его применения, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних» Уголовного кодекса РФ.

— Установлено, что женщина, являясь членом организованной преступной группы, за определенное денежное вознаграждение осуществляла функции административного характера по содержанию притонов и контролю работы девушек на территории Королевства Бахрейн, — передает РИА Новости сообщение из ведомства.



В Благовещенске три местных жителя подозреваются в вовлечении в занятие проституцией подростков. В отношении них возбудили уголовное дело. По версии следствия, подозреваемые содержали два притона с 2021 года. Для «работы» в них они подбирали девушек, в том числе несовершеннолетних.