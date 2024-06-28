Школьник серьезно травмировал пятилетнюю девочку, когда выполнял трюки на рампе с самокатом. Инцидент произошел во дворе многоэтажки на Дмитровском шоссе в Москве. Подросток отпустил самокат, который прилетел в голову ребенку, информирует Telegram-канал SHOT.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как пятилетняя москвичка едет на велосипеде мимо спортивных пандусов. Затем ее сбивает летящий с трамплина самокат. Предположительно, подросток сделал это неумышленно.

По данным канала, у ребенка диагностированы перелом черепа, ушиб и отек головного мозга. Пострадавшая находится в реанимации. Обломок костей черепа упирается в ту часть мозга, которая отвечает за опорно-двигательные функции, отмечают авторы публикации.

Источник уточняет, что местные жители давно выступали против скейтерской рампы на детских площадках. Граждане утверждают, что подростки часто совершают опасные трюки.

Эксперт: Электросамокат не развлечение, а ответственность

После происшествия школьник не появлялся во дворе. Очевидцы не знают его имени, но говорят, что подростку около 14 лет. Мать девочки пытается найти семью «трюкача» с помощью чатов двора. Женщина намерена написать заявление в полицию.

В Санкт-Петербурге ранее курьер сбил на самокате 68-летнюю женщину и ударил ее кулаком после замечания. Доставщик еды скрылся с места происшествия.