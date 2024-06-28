С перевала Терсколак эвакуировали  попросивших о помощи туристов

Спасатели эвакуировали с перевала в Кабардино-Балкарии группу туристов из Москвы, запросивших помощь из-за непогоды. Поисково-спасательные работы продолжались более 16 часов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Вчера в 18:55 мск поступило сообщение о том, что на перевале Терсколак (высота более 3 400 м) зарегистрированная туристская группа из Москвы в количестве 4-х человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России", - говорится в сообщении.



Несмотря на камнепад и крутые склоны, спасатели прошли по сложному маршруту и помогли альпинистам спуститься до поляны Азау.