Машина рухнула на инспектора ГИБДД во время трюка в Подмосковье

В подмосковной Ивантеевке инспектор ГАИ попал в больницу после происшествия на показательном выступлении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, инспектор участвовал в выступлении профессиональной пилотажной группы «Каскад». Оно проходило в центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД.

Служебные машины демонстрировали автомобильную акробатику - двигались «на боку» на двух колесах. Им нужно было проехать между четырьмя инспекторами, расположившимися на земле. Однако одна из машин упала на инспектора и протащила его несколько метров.

По данным Mash, шлем спас инспектора от гибели. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей.

Ранее в Кувейте водитель вылетел из внедорожника Toyota FJ Cruiser из-за неудачного трюка. Водитель вел внедорожник вплотную к кромке воды на одном из пляжей. Машину занесло на песке, она несколько раз перевернулась, а водитель подлетел через открытое окно вверх и упал в воду. Водитель выжил и смог самостоятельно выбраться из воды. Сообщалось, что он не был пристегнут.