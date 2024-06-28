ТРЦ «Коламбус» эвакуируют в Москве

Днем в пятницу, 28 июня, в Москве эвакуировали торгово-развлекательный центр «Коламбус» на юге города. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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По данным Telegram-канала, ТЦ «Коламбус», расположенный рядом с метро «Пражская», оцепили. Его территорию обследуют кинологи. Причина эвакуации пока неизвестна.

На прошлой неделе сообщалось об эвакуации ТЦ «Охотный ряд» в центре Москвы. 20 июня эвакуация прошла в московском торговом центре «Солнцево Парк» из-за ошибочного сообщения о задымлении.