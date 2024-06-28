В Москве бойцу СВО в форме выставили условие для посещения караоке-бара

В Москве сотрудники караоке-бара предложили бойцу специальной военной операции (СВО) заплатить двойной депозит за проход. О выставленном мужчине условии рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова в Telegram.

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Ахмедова привела рассказ жены военнослужащего, по словам которой, ее муж гордится боевыми наградами и ходит в форме по городу. На входе в заведение бойца попросили оплатить двойной тариф — такие требования администрация предъявляет к тем клиентам, которые приходят в спортивной форме.

На направленный журналистами издания «Регнум» запрос в заведении сослались на правила дресс-кода. На видеозаписи, опубликованной членом (СПЧ), администратор утверждает, что боец оскорблял ее и угрожал. Ахмедова допустила, что солдат мог «в сердцах» позволить себе грубость, однако взимание двойного депозита с людей в военной форме она назвала возмутительным.

Ранее в Санкт-Петербурге в караоке-баре запретили жене участника СВО исполнить гимн России, а также песни ряда исполнителей, известных своей патриотической позицией. По словам менеджера заведения, исполнение патриотических песен может спровоцировать конфликтные ситуации.