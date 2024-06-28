Петербургская полиция задержала в Ленинградской области 38-летнего подозреваемого в участии в преступной группировке, занимавшейся вымогательством и похищениями людей. Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального УМВД.

Уточняется, что находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в деревне Энколово по адресу Центральная улица, 1.

По версии следствия, ОПГ, в которой, как предполагается, состоял задержанный, действовала в период с 2016 по 2018 год. Преступники похищали граждан и угрожали подбросить им наркотики или оружие. Чтобы этого не произошло, у похищенных требовали передать крупные суммы денег.

Предполагаемого бандита доставили в полицейское отделение для передачи инициатору розыска.

До этого в Екатеринбурге задержали группу подозреваемых в незаконной легализации мигрантов. Всего, по версии правоохранителей, в группе было шесть человек. Они изготавливали поддельные трудовые договора, которые заверяли поддельными печатями местных компаний. Таким образом на территории Свердловской области оказались более 4 тысяч мигрантов.