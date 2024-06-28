Почти 200 человек отравились едой сервиса «Кухня на районе»

Не менее 188 человек отравились едой сервиса «Кухня на районе». Об этом в пятницу, 28 июня, пишет ТАСС.

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— Прошу суд приобщить к материалам дела обезличенные карточки 188 инфекционных больных, покупавших салат «Лобио» в «Кухне на районе», — сообщила представитель Роспотребнадзора, ее слова передает агентство.



В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что из стационаров выписали 149 человек, которых до этого госпитализировали с ботулизмом. Сейчас изъято более 250 тонн сырья и пищевой продукции, в том числе все складские запасы.

Судебные приставы 21 июня приостановили работу производственного цеха в Алтуфьевском районе, где выпускали зараженную ботулизмом продукцию. Во время проверки выяснилось, что не соблюдались некоторые этапы производства, коробки с едой хранились в коридорах, а 13 сотрудников не были вакцинированы от гепатита А и дизентерии Зонне.

Генерального директора «Кухни на районе» Антона Лозина 19 июня отправили под домашний арест по делу об отравлении салатами. Следствие просило о заключении генерального директора ООО «Локалкитчен» и еще трех фигурантов уголовного дела под стражу.