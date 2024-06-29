В Пензенской области рухнул планер, пилот погиб

В Бессоновском районе Пензенской области упал планер. В результате погиб пилот летательного аппарата, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

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По данным ведомства, днем 29 июня 54-летний мужчина вылетел на планере с территории спортивного аэроклуба. На высоте 900 метров у аппарата возникла поломка, в результате планер рухнул, мужчина от полученных травм скончался на месте.

По данному факту следователи проводят проверку.

Устанавливаются все обстоятельства ЧП.