Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский объявлен в розыск

Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, объявили в розыск. Об этом сообщает Shot.

По словам источника канала, в отношении Алексея Блиновского возбудили уголовное дело по ч.2 п. б статьи 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере».

Отмечается, что супруг блогера в настоящее время находится в зоне СВО, где он стал пулеметчиком в одном из подразделений в ДНР. По данным РИА Новости, муж Блиновской не является к следствию для ознакомления с делом, в этой связи его и объявили в розыск.

Ранее СМИ сообщили, что Алексей Блиновский отправился в зону проведения специальной военной операции ради оказания помощи супруге. Еще одной причиной такого решения является стремление избежать краха их бизнеса. Сама Блиновская в настоящее время находится в СИЗО.