Россиянина осудили за участие в организации «Свидетели Иеговы»*

На Алтае суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно 45-летнего местного жителя за участие в религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»). Свою вину он не признал.

По версии следствия, с февраля 2021 года по январь 2022 года на территории республики обвиняемый проводил с местными жителями беседы, в которых проповедовал идеи организации. Он также участвовал в собраниях «Свидетелей Иеговы» и вербовал новых членов в деятельность запрещенной религиозной организации.

Ранее в Иркутске суд вынес приговор руководителям и участникам этой организации.

*организация признана экстремистской и запрещена в России