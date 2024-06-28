Россиянин попался ФСБ на передаче данных об армии России украинской спецслужбе

Сотрудники ФСБ уличили жителя Брянской области в передаче украинской спецслужбе данных о Российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

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В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Он арестован с санкции суда. По данным ФСБ, мужчина вел визуальное наблюдение за подразделениями Вооруженных сил России, дислоцированных в приграничном районе Брянской области. Собранные им сведения о численности и маршрутах передвижения российских войск подозреваемый передавал представителю украинской разведки.

26 июня сообщалось, что Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 12 годам лишения свободы 32-летнего гражданина Украины Илью Ковзалина за шпионаж.