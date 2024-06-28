Названа причина ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре

Подруга водителя иномарки Рафаэля Аракельяна, вылетевшего с третьего этажа парковки торгового центра в Краснодаре, рассказала что погибшие часто ругались на тему установления отцовства ребенка, которого она носила. Вечерняя Москва

«Муж часто «палил» их, но ничего не делал. Друг семьи не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов. Да, сто процентов поругались, может быть, он хотел напугать ее этим, повысив скорость... », — заявила собеседница издания. News.ru

Автомобиль BMW Х6 25 июня вылетел с многоуровневой парковки в Краснодаре. Внедорожник на высокой скорости пробил ограждение парковки и упал с третьего этажа ТРЦ "Галерея". Машина приземлилась на крышу. Погибли водитель Рафаэль Аракелян и пассажиры - Екатерина и ее 10-летний сын. СМИ писали, что женщина была беременна. Российская газета