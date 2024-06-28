Перед судом предстанет мужчина, распыливший монтажную пену в лицо знакомого

Перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве своего знакомого. 41-летний обвиняемый распылил монтажную пену в лицо мужчине, который после этого задохнулся. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— В ночь с 8 на 9 апреля мужчина пил алкоголь вместе со своим знакомым. Между ними произошел конфликт. Обвиняемый избил потерпевшего руками, ногами и металлической подставкой для огнетушителя. Потом злоумышленник взял баллон с монтажной пеной и распылил его содержимое в лицо жертве, перекрыв дыхание, — рассказала Нефедова.



Обвиняемый содержится под стражей. Это утвердила Таганская межрайонная прокуратура.

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