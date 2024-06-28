Житель Брянской области стал фигурантом дела о госизмене

В пресс-службе УФСБ по региону ТАСС заявили, что обвиняемый, находясь на территории одного из приграничных районов региона, собирал сведения о численности, дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооружённых сил РФ. Полученные данные он передавал сотрудникам украинских спецслужб.

Накануне стало известно, что житель Крыма получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену. Сотрудники ФСБ задержали 33-летнего мужчину в Псковской области. Рассмотрение дела в Верховном суде республики проходило в закрытом режиме, поскольку материалы содержали сведения, составляющие государственную тайну.