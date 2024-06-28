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Житель Брянской области стал фигурантом дела о госизмене

В пресс-службе УФСБ по региону ТАСС заявили, что обвиняемый, находясь на территории одного из приграничных районов региона, собирал сведения о численности, дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооружённых сил РФ. Полученные данные он передавал сотрудникам украинских спецслужб.

Житель Брянской области стал фигурантом дела о госизмене
© РИА Новости

Накануне стало известно, что житель Крыма получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену. Сотрудники ФСБ задержали 33-летнего мужчину в Псковской области. Рассмотрение дела в Верховном суде республики проходило в закрытом режиме, поскольку материалы содержали сведения, составляющие государственную тайну.

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