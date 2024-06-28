В российском регионе более 40 человек осудили за мошенничество с материнским капиталом

В Забайкальском крае Центральный районный суд Читы вынес приговор в отношении 43 местных жителей за мошенничество с материнским капиталом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

© Lenta.ru

Их признали виновными по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Организатора афер отправили в колонию общего режима на шесть лет, а активного участника преступной группы приговорили к пяти годам колонии общего режима. Остальных подсудимых лишили свободы условно на срок от двух до двух с половиной лет.

По версии следствия, в 2017–2020 годах двое осужденных через интернет нашли 41 жительницу Забайкальского края, у которых было право на получение материнского капитала для улучшения жилищных условий. Заключив фиктивные договоры займа на приобретение земельных участков, они получали выплаты, которые делили поровну и тратили на не предусмотренные законом нужды. Таким образом, бюджету нанесли ущерб в 17 с половиной миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области представители СК завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц и жительницы Алтайского края, которые совершили махинации с материнским капиталом и получили из-за этого почти два миллиона рублей.