На Урале одержимый мужчина зарезал девушку за расставание с ним

В Увельском районе Челябинской области 22 июня молодой человек зарезал на улице 21-летнюю возлюбленную, которая решила с ним расстаться, сообщает 74.ru. Раны пришлись на туловище и шею. Девушка скончалась на месте преступления от кровопотери. Пострадавшая пыталась скрыться от убийцы в подъезде, но тот догнал ее.

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Он преследовал девочку, подруги ее до дома провожали. Как он вернулся с армии, прохода ей не давал. Там было девять ножевых ранений. Умерла на месте, скорая не успела. Говорят, безответная любовь, не хотела быть с ним, — рассказали близкие погибшей.



Родные подозреваемого рассказали, что он был одержим девушкой, а в день убийства та сказала ему, что выходит замуж за другого. Примечательно, что в социальных сетях у молодого человека были фотографии девушки и цитаты об отношениях. Среди цитат была такая: «Отношения должны быть 50/50 — она шикарно выглядит, а он одержим ею».

Ранее в Улан-Удэ 29-летний местный житель принял 17-летнего соседа своей возлюбленной за ее любовника и убил его на остановке общественного транспорта. Погоня мужчины за подростком попала на камеры внешнего видеонаблюдения.