Вышедший на свободу Никита Белых снова оказался в суде

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший на свободу после восьмилетнего срока, 28 июня пришел на заседание Кировского областного суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о злоупотреблении полномочиями. В конце 2023 года Белых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по этому делу, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Также суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий. Экс-губернатор в то время отбывал срок по другому делу. Новый приговор обжаловали и защита Белых, и прокуратура.

В июне 2016 года сотрудники ФСБ задержали Белых в Москве при получении денег. Он стал фигурантом уголовного дела о нескольких взятках.

Экс-губернатор Никита Белых провёл первые дни после освобождения с сыновьями

Свою вину Белых не признал. Он заявлял, что деньги предназначались на избирательную кампанию и благоустройство Кирова. Прокуратура просила для экс-губернатора десять лет колонии строгого режима. В итоге он получил восемь лет строгого режима и был оправдан по одному эпизоду о взятке.

В июне 2018 года Белых этапировали из СИЗО в колонию. Время, проведенное экс-губернатором в изоляторе, зачли при отбывании срока. Бывший губернатор вышел на свободу 21 июня 2024-го.