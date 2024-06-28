Бразилия отправила на родину обвиняемую в мошенничестве россиянку

Бразилия экстрадировала в РФ россиянку Веронику Лебедеву, обвиняемую по делу о мошенничестве на более чем 67 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Лебедеву объявили в международный розыск на основании запроса МВД Татарстана в сентябре 2020 года. Полицейские задействовали каналы Интерпола и в итоге ее удалось задержать на территории Бразилии. По запросу Генпрокуратуры РФ в аэропорту Сан-Паулу россиянку передали сотрудникам интерпола и ФСИН России.

В начале июня по этому же делу из Бразилии в Россию экстрадировали татарстанца Дениса Асфандьярова. В 2017-2018 годах он был коммерческим директором российского общества с ограниченной ответственностью. По версии следствия, в сговоре с Лебедевой он подписал с двумя строительными фирмами контракты на поставку строительно-отделочных материалов.

В обмен поставщики должны были получить право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани. Однако после получения предоплаты фигуранты дела умышленно не выполнили взятые на себя обязательства, считают следователи.