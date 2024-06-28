СМИ: в Москве задержана экс-преподаватель МГЮА

Бывшего преподавателя МГЮА имени О.Е. Кутафина Оксану Беляковскую задержали в Москве. Об этом в пятницу, 28 июня, пишет Shot.

По его данным, Беляковская находилась в розыске за взятку в особо крупном размере. Ее задержали в аэропорту Домодедово по прилете из-за границы в среду. Ей может грузить до 15 лет колонии по статье УК.

В отношении экс-преподавателя вуза было возбуждено два уголовных дела: в декабре 2022-го и в декабре 2023-го. По первому делу ее уже заочно арестовали, передает Telegram-канал.

В том же месяце в столице задержали ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого. Ректора подозревают в даче взятки в размере более 1,5 миллиона рублей. Утверждается, что два года назад Ендовицкий заплатил за диссертацию своей жены, которую она не писала.

Также стало известно, что начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова арестовали в Иркутске за получение крупной взятки.