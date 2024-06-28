Россиянка заплатила штраф за оскорбление бывшего мужа в WhatsApp

Мировой судья в Барнауле оштрафовал россиянку на 3 тысячи руб. за то, что она оскорбила своего бывшего мужа в WhatsApp. В частности, она унизила его честь и достоинство, сообщили в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.

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Как именно женщина оскорбила своего бывшего мужа, не уточняется. Однако суду были представлены скриншоты переписки. Сама россиянка не признала свою вину и пояснила, что была в сложном эмоциональном состоянии.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей из-за нарушения организацией договора с Министерством цифрового развития о ремонте отделений. В Счётной палате уточнили, что это рекордный штраф, которого смогли добиться.