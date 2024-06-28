СМИ: премьер Австралии сообщил об угрозах убийством в адрес его семьи

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе рассказал об угрозах в адрес его семьи. Об этом сообщает издание The Australian.

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Сообщается, что угрозы в адрес самого Альбанезе и членов его семьи высказывал задержанный полицией штата Новый Южный Уэльс 19-летний Джордан Паттен. О намерении расправиться с австралийским премьером он сообщил в опубликованном в социальных сетях манифесте. В 200-страничном документе, по данным полиции, содержались планы нападения на главу правительства и некоторых депутатов парламента.

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"Опубликованный документ вызывает большое беспокойство, как и угрозы в адрес депутатов парламента и других людей, в том числе членов моей семьи. Этот человек должен предстать перед судом и ответить по всей строгости", - заявил Альбанезе.



Как сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс, Джордан Паттен, который якобы планировал нападение на депутатов местного и федерального парламентов, а также на премьера страны и министров, был арестован в среду в Ньюкасле. Арест был произведен в местном офисе депутата Тима Крэканторпа, куда мужчина, вооруженный ножом, молотком и пилой ворвался, угрожая убить его. Во время инцидента никто не пострадал, однако правонарушителю были предъявлены обвинения в попытке совершения теракта, поскольку им в день нападения был распространен манифест с угрозами под названием "На пути к лучшему обществу".

Суд Ньюкасла оставил Паттена под стражей после того, как тот признался, что был вдохновлен "примером норвежского неонациста Андерса Брейвика", который взорвал бомбу в Правительственном квартале Осло и устроил массовый расстрел в молодежном лагере в 2011 году.