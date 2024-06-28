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Возгорание тушат на нефтебазе в Тамбовской области в результате атаки БПЛА

Возгорание тушат на нефтебазе в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области в результате атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Максим Егоров.

В российском регионе после прилета БПЛА загорелась нефтебаза
© РИА Новости

«В настоящее время пожар локализован, тушение осуществляется силами пожарной охраны нефтебазы, а также 11 пожарными расчётами», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что жертв нет.

Ранее над Смоленской областью были нейтрализованы девять украинских дронов-камикадзе.

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Максим Егоров
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