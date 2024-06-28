В российском регионе после прилета БПЛА загорелась нефтебаза

Возгорание тушат на нефтебазе в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области в результате атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Максим Егоров.

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«В настоящее время пожар локализован, тушение осуществляется силами пожарной охраны нефтебазы, а также 11 пожарными расчётами», — говорится в сообщении.



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Отмечается, что жертв нет.

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