В российском регионе после прилета БПЛА загорелась нефтебаза

Возгорание тушат на нефтебазе в Тамбовской области в результате атаки БПЛА
Возгорание тушат на нефтебазе в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области в результате атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Максим Егоров.
«В настоящее время пожар локализован, тушение осуществляется силами пожарной охраны нефтебазы, а также 11 пожарными расчётами», — говорится в сообщении.
Украина усиливает атаки беспилотниками на российские нефтебазы
Отмечается, что жертв нет.
Ранее над Смоленской областью были нейтрализованы девять украинских дронов-камикадзе.