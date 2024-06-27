Поезд загорелся после столкновения с автобусом в Словакии

В Словакии пассажирский поезд EuroCity, следовавший по маршруту «Прага — Будапешт», врезался в автобус. Погибли пять человек. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде.

По данным телеканала, от удара автобус развалился на две части, опрокинулся в кювет и загорелся. Локомотив также охватило пламя.

На кадрах над головой состава поднимается черный дым. Люди спешно покидают место происшествия.

Журналисты отметили, что в поезде находились 100 человек. О причинах ЧП пока не сообщается.