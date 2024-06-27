В Махачкале арестовали сообщника ликвидированных в Дагестане боевиков

Сообщника боевиков, которые помогали в реализации террористического нападения в Дербенте, задержали в Махачкале. Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

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— Рассмотрев представленный материал, Советский районный суд Махачкалы принял решение о заключении обвиняемого под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 23 августа включительно, — цитирует сообщение из ведомства РИА Новости.



Сообщник обвиняется по статье «Террористический акт». Он вступил в террористическую группировку в мае 2024 года, однако в нападении не участвовал, но помогал в его организации.

27 июня стало известно, что преступную группу для совершения терактов в Дагестане создал сын бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

26 июня в Дагестане арестовали шестерых сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

25 июня стало известно, что в ходе контртеррористической операции в Дагестане ликвидирован один из сыновей Омарова — 31-летний Осман. В общей сложности во время задержаний были ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены.

23 июня в Республике Дагестан произошли террористические атаки в Дербенте и Махачкале. Неизвестные нанесли удары по синагоге, церкви и посту дорожно-патрульной службы. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. В это время были приспущены государственные флаги. Что известно о вооруженном нападении — в материале «Вечерней Москвы».