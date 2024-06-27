В Ставрополье утонули двое детей

В Ставропольском крае утонули двое детей. Об этом сообщило Следственное управление СКР по региону.

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«Вечером 27 июня в городе Новоалександровске трое мальчиков, находясь без присмотра недалеко от дома, упали в реку Расшеватка и начали тонуть. Детей достала из воды находившаяся неподалеку женщина. При этом двух мальчиков спасти не удалось», — поведали в СК. Спасенный ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Несколько дней назад сообщалось о том, что двое подростков утонули в Оренбургской области.