Стало известно, в какую колонию этапировали Стрелкова

Бывшего главу минобороны ДНР Игоря Стрелкова перевели из следственного изолятора, предположительно, в ИК-13 «Красная утка», которая находится в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на близких Стрелкова.

ИК-13 «Красная утка» — колония общего режима, предназначенная для содержания бывших сотрудников правоохранительных и административных органов.

Игорь Стрелков был задержан и подвергнут аресту 21 июля прошлого года. В январе суд приговорил его к четырем годам колонии и запрету администрирования интернет-ресурсов на три года в соответствии с ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму).

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Дело было возбуждено на основании двух публикаций в его Telegram-канале, посвященных «крымской проблематике» и невыплатам военнослужащим, передает «Радиоточка НСН».