Подруга рассказала о погибшей при крушении поезда в Коми девушке

16-летняя Арина Р., трагически погибшая при крушении поезда в Коми, только что окончила французскую гимназию в Инте и готовилась к переезду в Пензу. Там ее ждали родители, прибывшие в город чуть раньше, рассказала "РГ" близкая подруга девушки Александра Сорокина.

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"У нее очень хорошая семья, любящие родители и сестра, - продолжает Александра Сорокина. - У Ариши был молодой человек, с которым она строила планы на будущее". По словам собеседницы "РГ", Арина ходила в театр, играла во многих спектаклях. "Это было ее дело, у нее глаза прямо горели, когда она была на сцене, все были в восторге", - добавляет Александра Сорокина.



В детстве девушка, по воспоминаниям подруги, занималась айкидо вместе с папой, это ей тоже очень нравилось. Была добрым и светлым человеком.

"Это огромная утрата для многих, очень грустно, что пропал такой маленький лучик света из наших жизней", - сказала Александра Сорокина.



Роковой для выпускницы гимназии стала поездка в Пензу. Родители выехали на машине раньше, Арина осталась в Инте, чтобы получить документы об окончании школы, затем села в поезд, который впоследствии потерпел крушение. Девушка долгое время считалась пропавшей, но впоследствии ее нашли погибшей.

Напомним, что пассажирский поезд Воркута - Новороссийск сошел с рельсов 26 июня между станциями Инта-1 и Угольный Северной железной дороги. МЧС завершило спасательную операцию. В общей сложности в катастрофе пострадали 50 человек, 3 погибли.