Собственнице здания во Фрязине, где произошел пожар, предъявили обвинение

Собственнице здания в подмосковном Фрязине, где произошел пожар, предъявили обвинение. Об этом в субботу, 29 июня, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

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— Собственнице административно-промышленного здания предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших гибель шести человек, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.



Суд в отношении женщины избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 августа. Ее задержали в Московской области 28 июня.

24 июня огонь охватил несколько этажей административного здания во Фрязине, площадь возгорания составила около четырех тысяч квадратных метров. Там оказались заблокированы несколько человек, одного удалось спасти. Шесть человек погибли. Потушить пожар удалось к утру 25 июня.

Сгоревшее здание не было полностью оборудовано системой автоматического оповещения и пожаротушения. По словам очевидца, сотрудники стали покидать помещение, почувствовав запах гари. Никакие автоматические системы оповещения в этот момент не сработали.