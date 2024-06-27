В городе Любим Ярославской власти на складе с обувью начался крупный пожар. Огонь охватил 4,8 тыс. кв.м., пишет пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

На кадрах видео, опубликованных очевидцами, над складом поднимается густой черный дым.

По данным ведомства, частично обрушилась кровля ангара. На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники, пояснили в МЧС.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются, о пострадавших не сообщается.