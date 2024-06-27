В Москве суд приговорил академика РАН к 5 годам условно за хищения

Академика Российской академии наук (РАН) Константина Солнцева приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тыс. руб. по делу о хищениях в академии. Об этом говорится в сообщении столичных судов общей юрисдикции. Газета.Ru

«Суд признал виновным Солнцева по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и часть 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно», - сказали в пресс-службе. Второй подсудимый по данному делу, бизнесмен Сергей Дягилец признан виновным в отмывании денег и мошенничестве, суд назначил ему 5 лет лишения свободы. Он является исполнителем услуг по контрактам, ставшим причиной уголовного преследования фигурантов дела. ТАСС

По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год академик и бизнесмен вступили в преступный сговор для хищения денежных средств, выделенных на хозяйственное обслуживание РАН. Ученый был задержан в январе 2022 года. Lenta.ru