Обвиняемый в расстреле знакомых в 2011 году скрывался и жил в Москве

В столице задержан мужчина, обвиняемый в убийстве одного знакомого и покушении на убийство другого в 2011 году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова. «По данным следствия, 1 сентября 2011 года фигурант, находясь вблизи здания на Театральной площади, в ходе конфликта из-за девушки произвел выстрелы в область туловища и головы ранее знакомым мужчинам. Потерпевшие были доставлены в одну из столичных больниц. Однако, несмотря на усилия врачей, один из мужчин скончался от полученных повреждений», – сказала собеседница агентства.

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Московские следователи и полицейские при работе по раскрытию преступлений прошлых лет тщательно изучили материалы уголовного дела, собранные улики. Они дополнительно опросили потерпевшего и свидетелей. На первоначальном этапе следствия фигурант скрылся от органов. В дальнейшем выяснилось, что злоумышленник живет в Москве по документам своего умершего брата. При обыске по месту жительства фигуранта обнаружили травматическое оружие, которое по своим характеристикам может являться орудием преступления.