Жена погибшего при сходе поезда в Коми узнала о ЧП на вокзале

Жена мужчины, погибшего при крушении поезда №511 «Воркута — Новороссийск» в Коми, рассказала журналистам, что узнала о ЧП от охранника вокзала. Об этом пишет РИА «Новости».

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В среду, 26 июня, на перегоне в Коми сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда. Погибли три пассажира, тяжелые травмы получили 10 человек.

По ее словам, они с мужем собирались поехать в отпуск на Кубань. Супруг ехал с Воркуты, где учился в местном вузе, а она с Лабытнанги. После встречи в Сосногорске пара собиралась сесть в свою машину и поехать в Славянск-на-Кубани. Она добавила, что трое детей и бабушка уже на юге — они полетели самолетом.

«Он [муж] раньше приезжает, и он должен был меня ждать. А я приехала, его нету. Я, естественно, искала, думала, где мой муж, как это так — не приехал? Спрашиваю о поезде», — пояснила вдова.



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Женщина заметила, что к ней подошел охранник и посоветовал посмотреть новости в СМИ. Он уточнил, что на переезде сошел с рельс воркутинский поезд.

Она посмотрела новости и осознала, что ее муж ехал в поезде, который потерпел крушение. Затем ей позвонили представители экстренных служб и сообщили о гибели супруга.

По данным агентства, у женщины трое детей в возрасте от 3 до 12 лет. Она работала вместе с мужем на «Салехардэнерго».