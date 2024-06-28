Подруга водителя иномарки Рафаэля Аракельяна, вылетевшего с третьего этажа парковки торгового центра в Краснодаре, рассказала что погибшие часто ругались на тему установления отцовства ребенка, которого она носила.

Находившиеся в машине водитель Аракельян, Екатерина Корнилова и ее сын Дима скончались на месте происшествия от полученных травм.

— Они с Катей планировали делать тест на отцовство при рождении. Он был ее любовником. Муж часто «палил» их, но ничего не делал. Он (Аракельян — прим. «ВМ») не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов. Да, сто процентов поругались, может быть, он хотел напугать ее этим, повысив скорость, — передает слова собеседницы РИА Новости.



О том, что Корнилова была с любовником в момент трагедии, ранее писала Baza. По ее данным, супруг Алексей узнал о смерти женщины из новостей, а об измене — за два дня до трагедии.

По данным 112, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок. Иномарка пробила ограждение паркинга торгового центра «Галерея» и упала на крышу. Когда подоспела помощь, они были еще живы, но реанимировать тяжело травмированных людей не удалось.

Из информации ИНН известно, что погибшего водителя Рафаэля Аракельяна раньше звали Роман Бутенко. В Краснодаре он владел центром восстановления личности «Высота», занимавшимся лечением наркоманов, алкоголиков и игроманов.