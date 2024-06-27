После саморасцепа вагонов в Подмосковье проверят все поезда

После инцидента с разъединением вагонов «Иволга» на МЦД-3 в Московской области их производитель, компания «Трансмашхолдинг», проинспектирует все поезда. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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По данным агентства, в настоящее время специалисты, среди которых представители изготовителя, инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства, выясняют причины саморасцепа.

Ранее сообщалось, что на станции Кратово в Раменском городском округе от поезда «Иволга» оторвался вагон. По предварительным данным, между вагонами сорвало сцепное устройство. Информации о пострадавших нет. Пассажиров экстренно высадили.

В начале апреля в Подмосковье на станции Малиновка пассажирский электропоезд «Иволга» столкнулся с тепловозом. Оба едва не опрокинулись. Тогда тоже обошлось без жертв.