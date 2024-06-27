МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми. Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

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— Поисково-спасательные работы в Республике Коми завершены, — следует из сообщения в Telegram-канале.



Поезд сошел с рельсов накануне на одном из перегонов Северной железной дороги. В результате инцидента пострадали до 40 человек. Глава Республики Коми Владимир Уйба позже сообщил, что семерых пострадавших доставят в Воркуту и Сыктывкар.

Очевидцы инцидента рассказали, что пассажиры состава не сразу осознали, что произошло, когда состав сошел с рельсов. Многих людей шокировало произошедшее, они не успели ничего предпринять.

После схода поезда с рельсов в Коми ввели режим ЧС. Родственники погибших получат страховую выплату в размере более двух миллионов рублей, заявили в РЖД.

27 июня специалисты нашли тело третьего погибшего. Спасатели обнаружили тело пропавшей в десятом вагоне 16-летней девушки. Ее объявили пропавшей без вести. Ранее сообщалось, что девочка, вероятно, выпала из перевернувшегося вагона в местную реку, где ее могло снести течением. В ближайшее время спасатели запросят помощь водолазов, чтобы найти подростка.